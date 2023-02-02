Кроссоверы "Москвич" не попадают под льготы

Как известно, для стимуляции автопрома в России правительство внедрило систему льготного кредитования, благодаря которой на машины стоимостью до двух миллионов рублей предоставляются 20-процентные скидки.

Впрочем, есть нюансы. Как выяснилось недавно, тот же "Москвич 3" под льготы не попадает. По одной из версий, кроссоверы «Москвич» не успели официально включить в список моделей, на которые распространяется действие госсубсидий. При этом автомобильные дилеры сообщают, что не располагают информацией, когда это случится.

Ранее сообщалось, что в течение нынешнего года на «Москвиче» могут запустить сборку сразу двух новых моделей с индексами 5 и 6.