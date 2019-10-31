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31 окт 2019

Кроссоверы не имеют будущего

Кроссоверы не имеют будущего

На эту фразу хочется ответить «да неужели?», пока реальность доказывает обратное. Однако, эксперты не устают повторять - этот тренд скоро лопнет

Как отмечает Automotive News, шеф-стилист NissanАльфонсо Альбайса заявил, что молодежь вскоре начнет отказываться от кроссоверов в пользу седанов просто для того, чтобы не быть похожими на старшее поколение: «Раз уж рынок не в состоянии изобрести что-то принципиально новое, рано или поздно покупатели вернутся к чему-то старому. Причем к тому, что никогда не было плохим».

Любопытно, что вэтом уверены и другие дизайнеры. А вице-президент Nissan по глобальной стратегии Айвен Эспиноза утверждает, что у компании есть данные, которые демонстрируют, что молодым покупателям кроссоверы уже наскучили. Позицию коллег из Nissan разделяют и эксперты Volvo в целом тоже согласны с коллегами. На их взгляд, седаны могут вернуть себе популярность, но по другой причине — под давлением экологов. Люди, которые регулярно ездят на дальние расстояния, должны предпочесть четырехдверки, поскольку у них лучше аэродинамика по сравнению с кроссоверами, а значит ниже расход топлива.

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