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13 мар 2024

“Крузак” снова стал самым востребованным автомобилем среди японских угонщиков

“Крузак” снова стал самым востребованным автомобилем среди японских угонщиков

Автомобили марки Toyota третий год подряд занимают первые места среди часто угоняемых автомобилей в Японии. За 2023 год в ТОП-10 вошли 9 моделей Toyota, включая две Lexus. На первом месте Land Cruiser

Всего было зарегистрировано 383 страховых случая угона Land Cruiser во всей Японии. На втором месте - Toyota Alphard с 364 угонами. Далее идут Toyota Prius (307), Lexus LX (120), Toyota Hiace (60), Toyota Crown (53), Toyota Vellfire (43), Lexus RX (42), Toyota Harrier (37), а замыкает десятку неуказанная модель Mercedes-Benz (37). При этом суммарно все эти случаи составляют 55,7% от общего числа угнанных автомобилей в Японии.

Согласно статистике, в 2023 году общее количество зарегистрированных случаев угона автомобилей в Японии составило 2597. Для сравнения, в 2022 году - 2656 случаев, а в 2021 году - 2425.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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