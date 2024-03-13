“Крузак” снова стал самым востребованным автомобилем среди японских угонщиков

Автомобили марки Toyota третий год подряд занимают первые места среди часто угоняемых автомобилей в Японии. За 2023 год в ТОП-10 вошли 9 моделей Toyota, включая две Lexus. На первом месте Land Cruiser

Всего было зарегистрировано 383 страховых случая угона Land Cruiser во всей Японии. На втором месте - Toyota Alphard с 364 угонами. Далее идут Toyota Prius (307), Lexus LX (120), Toyota Hiace (60), Toyota Crown (53), Toyota Vellfire (43), Lexus RX (42), Toyota Harrier (37), а замыкает десятку неуказанная модель Mercedes-Benz (37). При этом суммарно все эти случаи составляют 55,7% от общего числа угнанных автомобилей в Японии.

Согласно статистике, в 2023 году общее количество зарегистрированных случаев угона автомобилей в Японии составило 2597. Для сравнения, в 2022 году - 2656 случаев, а в 2021 году - 2425.