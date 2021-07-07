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7 июл 2021

Кто имеет право на бесплатную парковку в столице

Кто имеет право на бесплатную парковку в столице

Департамент транспорта города Москва напомнил жителям столицы о парковочных льготах и возможности их получения. Кто же может не платить за парковку?

Разумеется, льготы предоставляются инвалидам, однако, есть еще две категории граждан, которые могут быть освобождены от оплаты. Первые – многодетные семьи. Данная категория граждан имеет право бесплатно парковаться по всей столице. Конечно же, необходимо оформить соответствующее разрешение (одно на семью), которое действует три года. По истечению срока его необходимо продлять.

Второй тип льготников – резиденты. Поясним – под этим термином подразумеваются жители, которые прописаны в определенном районе, или снимающие там квартиру. Тут правда есть нюансы – резиденты имеют парковаться лишь в своем районе – в остальном городском пространстве они равны в правах с обычными водителями. Более того, бесплатной будет парковка в так называемый «ночной период» - с восьми вечера до восьми утра. Круглосуточный доступ можно обеспечить, сделав взнос в три тысячи рублей (взнос годовой).

При написании новости использовалась информация:
РБК

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