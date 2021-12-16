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16 дек 2021

Кто купил завод Ford под Петербургом?

Кто купил завод Ford под Петербургом?

Новым владельцем производственной площадки во Всеволожске, изначально построенной компанией Ford, станет южнокорейская фирма Sungwoo Hitech

Прямого отношения к сборке автомобилей фирма не имеет. Ее профиль - производство автомобильных комплектующих и аксессуаров. Отметим один интересный факт, представители фирмы заявили, что на площадке будет запущено производство автомобильных чехлов. В то же время ТАСС сообщает, что у Sungwoo Hitech заключены контракты с Kia и Hyundai, на производство комплектующих. Конкретики пока нет, но Sungwoo Hitech может выпускать кузовные элементы. Вероятнее всего, таким образом корейские автопроизводители хотят повысить локализацию своих автомобилей.

Что касается сделки, то ее сумма составила полтора миллиарда рублей. Заявлено, что корейцы направят на предприятие более шести миллиардов рублей для его восстановления и модернизации.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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