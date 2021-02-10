Кто может стать партнером Apple в производстве машины?

Как известно, у «яблочников» не получилось договориться с Hyundai, и теперь они в поиске других партнеров

CNN, со ссылкой на неназванных аналитиков, сообщает, что у компании есть четыре возможных партнера - Nissan, Honda, BMW и новоявленный конгломерат Stellantis. Причем указывается, что Apple ищет компанию, которая обладает собственными производственными мощностями, что позволяет сделать вывод – партнерство будет заключаться не в разработке машины, а в контрактном ее производстве!

Одним из наиболее вероятных участников этого партнёрства считают компанию Magna. Она не является самостоятель¬ным произво¬дителем, однако на мощностях компании собирают свои машины многие автомобильные бренды, тот же самый Jaguar, например. Правда, эта теория ставится под угрозу фактом того, что Magna уже сотрудничает с производителем электромобилей Fisker.