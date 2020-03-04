Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2020

Куда переезжает франкфуртский автосалон? Ответ есть.

Куда переезжает франкфуртский автосалон? Ответ есть.

Ассоциация немецкой автомобильной промышленности (VDA) объявила, что в 2021 году международный автосалон IAA пройдет в Мюнхене

Международный автомобильный салон (IAA), который с 1951 г. проводился во Франкфурте-на-Майне, переедет в Мюнхен. Такое решение принял немецкий Союз автомобильной промышленности Германии (VDA), который является организатором выставки. Также на место проведения мотор-шоу претендовали Гамбург и Берлин.

Как говорится в официальном сообщении, Мюнхен является «привлекательным местом для проведения подобного мероприятия, а также имеет отличную транспортную инфраструктуру и опыт в организации крупных мероприятий». Точные сроки проведения нового Мюнхенского автосалона пока не определены. Ожидается, что помимо места проведения изменится и формат проведения выставки. Так, для демонстрации новых разработок будут задействованы сразу несколько районов города.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Тойота отложила премьеру нового кроссовера из-за отмены автосалона в Женеве

04 марта 2020
Morgan Plus Four 2021

Morgan Plus 4 сменил поколение

04 марта 2020
Koenigsegg Jesko Absolut

В Koenigsegg представили автомобиль, который пойдет на рекорд

04 марта 2020

Депутаты одобрили проект обжалования штрафов через госуслуги

04 марта 2020
McLaren 765LT 2021

McLaren представил спорткар «с длинным хвостом»

03 марта 2020
Audi A3 2021

Представлена новая Audi A3

03 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus RX - lexus rx 2020 отделяет зерна от плевел в области тьмы Тест драйв
04 марта 2020

Lexus RX
"Lexus RX отделяет зерна от плевел в области тьмы"
Opel Grandland X - opel grandland x 2018 чья кровь сильнее
Тест драйв
02 марта 2020

Opel Grandland X
"Чья кровь сильнее в Opel Grandland X"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2020 цифровая эволюция
Тест драйв
28 февраля 2020

Hyundai Sonata
"Цифровая эволюция"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "

Написано новостей:

2 5 3 5 4