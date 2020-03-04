Куда переезжает франкфуртский автосалон? Ответ есть.

Ассоциация немецкой автомобильной промышленности (VDA) объявила, что в 2021 году международный автосалон IAA пройдет в Мюнхене

Международный автомобильный салон (IAA), который с 1951 г. проводился во Франкфурте-на-Майне, переедет в Мюнхен. Такое решение принял немецкий Союз автомобильной промышленности Германии (VDA), который является организатором выставки. Также на место проведения мотор-шоу претендовали Гамбург и Берлин.

Как говорится в официальном сообщении, Мюнхен является «привлекательным местом для проведения подобного мероприятия, а также имеет отличную транспортную инфраструктуру и опыт в организации крупных мероприятий». Точные сроки проведения нового Мюнхенского автосалона пока не определены. Ожидается, что помимо места проведения изменится и формат проведения выставки. Так, для демонстрации новых разработок будут задействованы сразу несколько районов города.