Купеобразный кроссовер Lynk & Co «засветился» на патентах

В министерстве промышленности Китая появились первые патентные изображения купеобразного паркетника. Кроме того, стали известны его некоторые характеристики

Как и все остальные модели Lynk & Co, кроссовер построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной Geely вместе с Volvo. Спереди кроссовер почти копирует модели 01, 02 и 03, зато задние фонари у новинки оригинальные, выполненные в виде «штрихов». А еще для автомобиля предусмотрено несколько вариантов цветных вставок – они могут быть на бамперах, решетке и даже колесных дисках. Интерьер пока не раскрывается.

Что касается моторов, то паркетник будет доступен с теми же бензиновыми моторами Volvo семейства Drive-E, что и остальные модели Lynk & Co: это трехцилиндровый турбо-агрегат 1.5 мощностью 180 л.с. и турбированный четырехцилиндровый мотор 2.0 с отдачей в 190 л.с. А на вершине гаммы окажется 238-сильная «турбочетверка» 2.0 Volvo T5. Пока нет никакой информации относительно того, будет ли новинка оснащена полным приводом.