Lada Granta подключили к мобильному телефону

АвтоВАЗ объявил о начале оснащения Lada Granta системой Lada Connect: она позволяет авто­владельцу управлять некоторыми функциями машины через смартфон

Функционал приложения следующий: управление центральным замком, дистанционный запуск двигателя, удаленное управление климатической установкой и светом фар. Телеметрические датчики также позволят собирать техническую и статистическую информацию вроде уровня топлива или заряда аккумулятора.

Любопытно, что Lada Connect даже может сигнализировать об ударах и возникновении неисправностей. Существует и функция геолокации, как и запись на сервисное обслуживание через специальное приложение.