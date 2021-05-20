Автомобильный портал Motorpage
20 май 2021

Lada Granta подключили к мобильному телефону

Lada Granta подключили к мобильному телефону
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ объявил о начале оснащения Lada Granta системой Lada Connect: она позволяет авто­владельцу управлять некоторыми функциями машины через смартфон

Функционал приложения следующий: управление центральным замком, дистанционный  запуск двигателя, удаленное управление климатической установкой и светом фар. Телеметрические датчики также позволят собирать техническую и статистическую информацию вроде уровня топлива или заряда аккумулятора.

Любопытно, что Lada Connect даже может сигнализировать об ударах и возникновении неисправностей. Существует и функция геолокации, как и запись на сервисное обслуживание через специальное приложение.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Движение в Москве летом будет обновлено

20 мая 2021

Представлен самый мощный Volkswagen ID.3

20 мая 2021

Geely привезет в Россию шесть новинок

20 мая 2021

Lifan воскрес и выпустил новый автомобиль

20 мая 2021
Porsche Taycan

Пошлины на ввоз электромобилей возвращаются

20 мая 2021

Штрафы предлагается списывать автоматически

20 мая 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Fortuner - toyota fortuner (2021) как кузнечных дел мастер Тест драйв
19 мая 2021

Toyota Fortuner
"Toyota Fortuner как кузнечных дел мастер"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) с точки зрения поцелуев
Тест драйв
14 мая 2021

Lada Largus Cross
"С точки зрения поцелуев"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) рамный, тихий, аппетитный
Тест драйв
12 мая 2021

Infiniti QX80
"Рамный, тихий, аппетитный"

Написано новостей:

2 8 2 8 5