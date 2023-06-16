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16 июн 2023

Lada Granta вспыхнет от искры

Lada Granta вспыхнет от искры

АвтоВАЗ объявил название для нового семейства автомобилей, которое придёт на смену модели Lada Granta. Его назовут Iskra.

Да, официальное заявление главы АвтоВАЗа опровергло все предыдущие предположения касательно продления жизненного цикла «Гранты». Все-таки, ее уберут с конвейера в 2024 году, а преемник уже получит совершенно иное наименование.

Собственно, «Искра» будет крупнее модели-предшественницы, спроектируют её на платформе CMF-B, доставшейся от Renault, а дизайном новинка будет перекликаться со старшей моделью Vesta. Также автомобиль предложат сразу в двух типах кузова – седан и универсал. Появится и версия с повышенным клиренсом, которая получит приставку «Cross» к названию.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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