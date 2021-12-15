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15 дек 2021

Lada работает над аурой

Lada работает над аурой

Отечественный автомобильный гигант запатентовал необычное название «Aura». Предполагается, что его используют для некой будущей новинки

Интересно, но в августе прошлого года завод обращался к пользователям с предложением придумать название для новой Lada. Имя должно ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом Lada, иметь два-три слога и оканчиваться на букву «А. Интересно, что «Aura» в эту парадигму не попадает, так как по итогам конкурса были выбраны совершенно другие названия, и «Aura» в них не фигурировала!

Так что упоминаемое наименование может применяться в области запчастей или программного обеспечения. Отметим, что до 2026 года производитель пообещал выпустить, как минимум, три новые модели.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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