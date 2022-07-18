Lamborghini Huracan превратят в гибрид

Итальянский автопроизводитель Lamborghini переведёт свой суперкар Huracan на бензоэлектрическую силовую установку. По заверениям руководства, новый двигатель позволит сохранить традиционные для автомобилей бренда эмоции.

К слову, а что мы знаем сейчас о новом моторе? К сожалению – ничего конкретного. Главный технический директор Lamborghini Рувен Мор в интервью Auto Express лишь заявил, что у двигателя будет «больше шести, но меньше двенадцати цилиндров». С большой долей вероятности можно сказать, что новый гибрид построят на базе мотора V8, благо у Volkswagen Group есть подобные технологии.

Напомним, по плану Lamborghini к 2024 году все модели в линейке марки будут иметь гибридную версию. Первым массовым гибридом должен стать вариант кроссовера Urus, за которым последуют бензоэлектрические Huracan и преемник модели Aventador.