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18 июл 2022

Lamborghini Huracan превратят в гибрид

Lamborghini Huracan превратят в гибрид
Автор фото: фирма-производитель
Итальянский автопроизводитель Lamborghini переведёт свой суперкар Huracan на бензоэлектрическую силовую установку. По заверениям руководства, новый двигатель позволит сохранить традиционные для автомобилей бренда эмоции.
К слову, а что мы знаем сейчас о новом моторе? К сожалению – ничего конкретного. Главный технический директор Lamborghini Рувен Мор в интервью Auto Express лишь заявил, что у двигателя будет «больше шести, но меньше двенадцати цилиндров». С большой долей вероятности можно сказать, что новый гибрид построят на базе мотора V8, благо у Volkswagen Group  есть подобные технологии.
 
Напомним, по плану Lamborghini к 2024 году все модели в линейке марки будут иметь гибридную версию. Первым массовым гибридом должен стать вариант кроссовера Urus, за которым последуют бензоэлектрические Huracan и преемник модели Aventador.

При написании новости использовалась информация:
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