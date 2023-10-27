Латвия передаст Украине конфискованные российские автомобили

Правительство Латвии готовится принять законопроект, согласно которому конфискованные автомобили с российскими регистрационными знаками могут быть переданы Украине

Соответствующий закон должен вступить в силу 15 ноября и с этого момента у российских автовладельцев будет всего три месяца, чтобы поставить автомобиль на учет в Латвии или покинуть страну. Напомним, что ограничения на въезд российских автомобилей действует с 13 сентября.

Данный закон не будет касаться работников российских диппредставительств и российских граждан совершающие транзит в Калининград. В последнем случае для совершения переезда через территорию Латвийского государства дается 24 часа часа с момента пересечения границы.