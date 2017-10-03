Китайский холдинг Zhejiang Geely Holding Group завершил процедуру приобретения контрольной доли (51%) в британском производителе спортивных автомобилей Lotus. Остальные 49% по-прежнему принадлежат малазийской Etika Automotive.

Приобретение Lotus совершенно в рамках сделки Geely по покупке активов малазийского автопроизводителя Proton, которому и принадлежала доля в Lotus. От сделки выиграют обе стороны: Lotus, в котором работает более 30 выскоквалифицированных инженеров, получит доступ к дополнительным инвестициям и в будущем сможет реализовать проект по разработке кроссовера. Geely же, в свою очередь, получает доступ к недоступным ей ранее технологиям и разработкам.

Руководство над Lotus осталось за прежним руководителем, но в новый совет директоров вошло пять человек, из них три — представители Geely.

О том, что Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежат Geely и Volvo, приобретет доли в Proton и Lotus стало известно весной. В Proton китайская компания купила долю в 49%, номинально компания осталась подконтрольна малазийским властям. Сделка по приобретению Geely части Proton и Lotus стала второй по величине в этом году, после продажи концерном General Motors активов Opel французской группе PSA.

У Proton в Малайзии два завода общей производственной мощностью 350 тысяч автомобилей в год. Geely хочет увеличить продажи марки не только на внутреннем рынке, но и на экспортных, таких как Великобритания, Индия и Австралия.

