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11 апр 2023

Lexus начинает раскрывать подробности о модели LM

Lexus начинает раскрывать подробности о модели LM
Компания Lexus опубликовала первый тизер абсолютно нового роскошного минивэна LM. Премьера модели состоится на автосалоне в Шанхае, который стартует уже через неделю.
Фактически, Lexus LM – это улучшенная версия Toyota Alphard. От предшественника (а в Японии и США первое поколение LM уже продается с 2019 года)  автомобиль можно будет отличить по заметно изменившейся линии остекления и новому спойлеру на крышке багажника. Также на снимке можно заметить иную форму задней светотехники.
 
К сожалению, технические характеристики автопроизводитель не раскрывает, но скорее всего моторная линейка будет состоять из гибридов. В прошлом поколении электрифицированная версия тоже была, там гибрид развивал 264 лошадиных сил, однако у клиентов была и альтернатива в виде 3,5-литрового V6 мощностью 296 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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