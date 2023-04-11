Lexus начинает раскрывать подробности о модели LM

Компания Lexus опубликовала первый тизер абсолютно нового роскошного минивэна LM. Премьера модели состоится на автосалоне в Шанхае, который стартует уже через неделю.

Фактически, Lexus LM – это улучшенная версия Toyota Alphard . От предшественника (а в Японии и США первое поколение LM уже продается с 2019 года) автомобиль можно будет отличить по заметно изменившейся линии остекления и новому спойлеру на крышке багажника. Также на снимке можно заметить иную форму задней светотехники.

К сожалению, технические характеристики автопроизводитель не раскрывает, но скорее всего моторная линейка будет состоять из гибридов. В прошлом поколении электрифицированная версия тоже была, там гибрид развивал 264 лошадиных сил, однако у клиентов была и альтернатива в виде 3,5-литрового V6 мощностью 296 лошадиных сил.