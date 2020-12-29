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29 дек 2020

Льготное кредитование будет продлено

Льготное кредитование будет продлено

Правительство РФ решило снова продлить программы льготного кредитования и лизинга. Правда, если раньше их продлевали на год, то теперь они будут действовать гораздо дольше - до конца 2023 года

Важно отметить. Что льготное кредитование распространяется на достаточно большое количество автомобилей, включая лёгкие коммерческие автомобили и тягачи. Главное, чтобы ее стоимость не превышала полутора миллионов рублей. Второе условие - машина должна быть полностью, либо частично произведена на просторах нашей необъятной Родины.

Читатели Motorpage спросят, а в чем же заключается смысл легкого кредитования. Все достаточно просто - покупатель имеет право на скидку на авансовый платеж в размере десяти процентов стоимости автомобиля, иначе говоря, при покупке автомобиля в кредит и лизинг, будет представлена скидка в десять процентов. К слову, на Дальнем Востоке эта величина выше - 25 процентов.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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