Льготное кредитование будет возобновлено в июле

Эта мера в свое время обеспечивала существенную поддержку обычным людям и автомобильному бизнесу. Все были в выигрыше – покупатель мог дешевле приобрести себе автомобиль, а дилер получал компенсацию от властей.

К сожалению, на фоне последних событий льготное кредитование «ушло в небытие», впрочем, некоторые автопроизводители уже заявляют, что все программы скоро будут возобновлены. К примеру, глава АвтоВАЗа сообщил, что запуск составится уже в середине июля.

К сожалению, мы не располагаем данными ни о суммах льгот, ни о каких-либо иных деталях. Программа льготного автокредитования была запущена весной 2009 года, в период глобального экономического кризиса. Однако если на первых порах воспользоваться ей мог каждый покупатель, то на последнем этапе — только попадающие под определённые условия. Например, покупающие свою первую машину, машину для семьи или для бизнеса.