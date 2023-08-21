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21 авг 2023

Livan привезет две новые модели в Россию

Livan привезет две новые модели в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Livan анонсировала появление двух моделей на российском рынке - седана S6 Pro и кроссовера X6 Pro

Напомним, что бренд Livan был создан в сотрудничестве двух компаний Lifan Technology и Geely Automobile. В соответствии с этим, две будущие модели для российского рынка фактически являются перелицованными седаном Geely Emgrand L и кроссовером Vision X6.

Силовая установка у седана и кроссовера идентичная - бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. Мощность двигателя пока не разглашается, но известно, что в паре с ним будет работать 7-ступенчатый “робот”. Привод исключительно передний. Отметим, что китайские Emgrand L и Vision X6 на родине получили 1,4-литровый турбомотор мощностью 141 л.с. и 235 Нм.   

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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