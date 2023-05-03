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3 май 2023

Livan создаст инфраструктуру для электромобилей в России

Livan создаст инфраструктуру для электромобилей в России

Поклонники электрического транспорта знают, что китайская марка Livan  занимается не только разработкой транспорта, но и зарядных терминалов, правда, необычного формата

Если кратко, то терминал представляет из себя бокс, где происходит замена аккумуляторов – севшую батарейку демонтируют, а на ее место устанавливают уже заряженный аккумулятор. Вся проблема заключается в том, что процедура может занимать абсолютно разное количество времени, так как конструктив у каждой модели машины свой, и если на том же Livan 7 батарею меняют за минуту (так как автомобиль специально разрабатывался под новую инфраструктуру), то на Tesla замена продлится гораздо дольше. Да и сами аккумуляторы тоже разные.

Любопытно, но в самой Livan пока не подтверждают планы по запуску продаж электрокаров в России – сперва у нас появятся гибридные модели. В то же время переговоры по интеграции терминалов в зарядную инфраструктуру страны уже ведутся.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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