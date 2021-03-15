Lordstown подозревается в обмане

Производителя электрического пикапа подозревают во всяких темных делах. Дескать, компания к производству не готова, а число предзаказов было накручено дабы привлечь еще больше инвестиций.

В качестве правдолюбов выступила американское консалтинговое агентство Hindenburg Research, которое произвело полное исследование вышеуказанного стартапа. Выяснилось, что компания предзаказов была попросту накручена ради повышения курса акций и отчета перед инвесторами. По сути, перед нами очередной пшик. Говорят, что компания даже отстает от заявленного графика по производству машин.

В тоже время глава Lordstown полностью отрицает все нападки в свой адрес. Стив Бернс , именно так зовут директора, заявляет, что компания как была, так и остается готовой к скорому производству машин, которое запустится осенью текущего года.