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12 авг 2020

Lucid Air - новые подробности

Lucid Air - новые подробности
Автор фото: фирма-производитель

Американо-китайская компания Lucid Motors сообщила новые подробности о модели Air, которая составит конкуренцию Tesla Model S. Новая информация касается параметров силовой установки

Согласно стандарту Агентства по охране окружающей среды США (EPA), автомобиль способен проехать без подзарядки батарей 517 миль (832 километра). В компании свою разработку называют электрокаром с самым большим в мире запасом хода. Если сравнить его с показателем Tesla, то он превосходит его более чем на четверть.

До 100 км/ч Lucid Air способен разгоняться примерно за 2,5 секунды, а его максимальная скорость может достигать 350 км в час.  Ранее сообщалось, что изначально автомобиль будет выпущен ограниченной партией. Для покупки будут доступны 280 электрокаров. Цены на модель будут начинаться от 160 000 долларов. Однако позже объемы производства могут вырасти за счет появления менее мощной и более бюджетной модификации.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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