Lucid готовится к премьере электрического седана Air

Созданная в 2007 году компания Lucid готовится к премьере серийной версии своего электрокара Air, который может уничтожить Tesla Model S

В базовой модификации Air будет оснащаться батареей емкостью 75 кВт*ч и задним электромотором мощностью 395 л.с., на одном заряде седан сможет преодолевать 400 километров пути. В базовой версии машина стоит $52 500 (около 3 248 200 рублей в эквиваленте), и ее можно предварительно заказать уже сейчас. Полноприводная модификация, как ожидается, получит два электродвигателя суммарной мощностью 1000 л.с., питать их будет батарея емкостью 130 кВт*ч, заряда которой хватит для преодоления 645 километров пути. Разгон до 96 км/ч у такой версии будет занимать 2,5 секунды, максимальная скорость, по данным зарубежных автомобильных изданий, составит 378 км/ч. Tesla Model S P100D, напомним, разгоняется до 96 км/ч за те же 2,5 секунды, однако ее максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Публичная премьера новинки состоится на автомобильной выставке в Нью-Йорке, которая пройдет с 10 по 19 апреля. Производство будет налажено на новом заводе Lucid в американском штате Аризона в конце 2020 года.