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20 мар 2017

Luxing iStar – электрокар из Поднебесной

Luxing iStar – электрокар из Поднебесной
Автор фото: фирма-производитель

Электромобиль Luxing iStar поражает воображение своей схожестью с Mercedes-Benz, однако, не смотря на множество характерный дизайнерских решений, по своим габаритам автомобиль получился намного уже образца для подражания

Luxing iStar - марка китайского электромобиля, которая не имеет никакого отношения к немецкому концерну Mercedes. В Китае автопроизводители часто игнорируют авторские права. Для большей схожести, китайцы скопировали даже эмблему трехлучевой звезды, правда в азиатском прочтении она установлена в перевернутом виде. Дизайнеры салона тоже, по всей видимости, вдохновлялись немецкими образцами.

Начинка электромобиля довольно стандартна для всех моделей подобного типа. Энергия поступает от тяговой аккумуляторной батареи, а максимальная скорость, которую может развить электрокар, составляет 45 км/ч. На одном заряде аккумулятора электромобиль способен проехать до 150 км. Немного! Но зато его цена на родине составляет всего 3 200 долларов.

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При написании новости использовалась информация:
CarNewsChina

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