Электромобиль Luxing iStar поражает воображение своей схожестью с Mercedes-Benz, однако, не смотря на множество характерный дизайнерских решений, по своим габаритам автомобиль получился намного уже образца для подражания

Luxing iStar - марка китайского электромобиля, которая не имеет никакого отношения к немецкому концерну Mercedes. В Китае автопроизводители часто игнорируют авторские права. Для большей схожести, китайцы скопировали даже эмблему трехлучевой звезды, правда в азиатском прочтении она установлена в перевернутом виде. Дизайнеры салона тоже, по всей видимости, вдохновлялись немецкими образцами.

Начинка электромобиля довольно стандартна для всех моделей подобного типа. Энергия поступает от тяговой аккумуляторной батареи, а максимальная скорость, которую может развить электрокар, составляет 45 км/ч. На одном заряде аккумулятора электромобиль способен проехать до 150 км. Немного! Но зато его цена на родине составляет всего 3 200 долларов.