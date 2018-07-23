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23 июл 2018

Lynk&Co показал свою третью модель

Lynk&Co показал свою третью модель
Автор фото: фирма-производитель

Пока автомобили суббренда Lynk&Co, который создала компания Geely с прицелом на технологичные «подключенные» автомобили для молодежи, продается только в Китае. Причем, довольно успешно. Постепенно модельная гамма новичка расширяется.

Так, Lynk&Co опубликовал первые официальные фотографии своей третьей модели, которая получила бесхитростный индекс «03». Передняя и задние части машины по-прежнему обклеены маскировочной пленкой, но кое-какие детали рассмотреть можно.

Передняя часть по дизайну немного перекликается с Volkswagen Passat нынешнего поколения: узкая радиаторная решетка с тремя горизонтальными плашками, длинные светодиодные фары, практически прямой передний бампер. Профиль у седана классический и выделить здесь можно разве что хромированную отделку стоек дверей и оконной линии: без этого на китайском рынке никуда.

Построен седан на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которую разработала Volvo, также входящая в Geely. Других технических подробностей о седане пока нет. Вероятнее всего, моторную гамму он позаимствует у кроссоверов. На китайском рынке седан будет продаваться с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 156 и 179 л.с., а также с 2-литровым мотором мощностью 190 л.с. На европейский же рынок попадут исключительно гибридные версии.

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При написании новости использовалась информация:
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