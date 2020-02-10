Максимальную скорость в Москве собираются снизить

В столичном ЦОДД заявили о необходимости снижения допустимой скорости в городе до 50 км в час

«Россия до сих пор не решилась на снижение скоростного режима до 50 км/ч в черте города, хотя таким рекомендациям Всемирной организации здравоохранения последовали в большинстве развитых стран мира, — заявил руководитель ЦОДД Михаил Кизлык — К тому же ненаказуемый порог превышения скорости в России существенно выше, чем за рубежом: 20 км/ч».

Кизлык подчеркнул, что речь идет не о повсеместном снижении скоростного режима, а о проработке каждой улицы и оценке ее индекса скорости. Также чиновник заявил о необходимости снижать нештрафуемый порог скорости и об ужесточении наказания за нарушения правил дорожного движения.