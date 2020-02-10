Автомобильный портал Motorpage
10 фев 2020

Максимальную скорость в Москве собираются снизить

Максимальную скорость в Москве собираются снизить

В столичном ЦОДД заявили о необходимости снижения допустимой скорости в городе до 50 км в час

«Россия до сих пор не решилась на снижение скоростного режима до 50 км/ч в черте города, хотя таким рекомендациям Всемирной организации здравоохранения последовали в большинстве развитых стран мира, —  заявил руководитель ЦОДД Михаил Кизлык — К тому же ненаказуемый порог превышения скорости в России существенно выше, чем за рубежом: 20 км/ч».

Кизлык подчеркнул, что речь идет не о повсеместном снижении скоростного режима, а о проработке каждой улицы и оценке ее индекса скорости. Также чиновник заявил о необходимости снижать нештрафуемый порог скорости и об ужесточении наказания за нарушения правил дорожного движения.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Власти пообещали разгрузить кольца

10 февраля 2020
Toyota TJ Cruiser

Toyota TJ Cruiser - серийному автомобилю быть

10 февраля 2020

Mercedes-Benz уволит очень много сотрудников и оптимизирует производство

10 февраля 2020

ФБР подозревает Китай в краже автомобильных технологий

10 февраля 2020

Московские власти поддерживают увеличение "скоростных" штрафов

10 февраля 2020
Renault Duster

Renault представил новый Duster

07 февраля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta sw 2019 вид спереди Тест драйв
10 февраля 2020

Lada Vesta
"Менять так менять: Lada Vesta обзавелась новой агрегатной связкой"
KIA Soul - kia soul 2020 а ты точно mpv?
Тест драйв
07 февраля 2020

KIA Soul
"KIA Soul: а ты точно MPV?"
Lexus GX - lexus gx 2020
Тест драйв
05 февраля 2020

Lexus GX
"Страшно, аж жуть! обновленный Lexus GX распугивает французских аборигенов"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"

Написано новостей:

2 5 1 9 0