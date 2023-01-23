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23 янв 2023

Малайзия собирается обеспечить Россию запчастями

Малайзия собирается обеспечить Россию запчастями

Малайзия может нарастить поставки на российский рынок автомобильных запчастей и аксессуаров собственного производства

«Мы поощряем российский бизнес выбирать малазийские компании в качестве бизнес-партнёра. В то же время мы активно продвигаем малазийские продукты и услуги в России, а наших экспортёров побуждаем расширять свое присутствие на этих рынках, представляющих для наших производителей огромный потенциал» - приводят СМИ заявление торгового советника посольства Малайзии в РФ Хайфила Элми Джамила.

Что касается конкретики, то основной упор будет сделан на, так называемые, «расходники» -свечи, воздушные фильтры,  тормозные колодки и диски и т.д.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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