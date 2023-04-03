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3 апр 2023

Марка BAIC официально появится в России

Марка BAIC официально появится в России

6 апреля в России откроется первый шоурум китайской фирмы BAIC. По началу к нам будут поставлять лишь одну модель – кроссовер Beijing X7

По сообщениям инсайдеров,  китайцы не ограничатся одним лишь импортом – планируется организация сборки на калининградском заводе «Автотор» - сейчас там уже собираются автомобили марки Kaiyi.

Что касается Beijing X7, то с большой долей вероятности автомобиль приедет к нам с полуторалитровым турбомотором – на домашнем рынке он развивает 180 лошадиных сил. Вероятнее всего для нас его дефорсируют (до 150 лошадиных сил). Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». К сожалению, машина представлена лишь в переднеприводном исполнении  и альтернатив здесь не предусмотрено.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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