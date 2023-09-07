Марка Haima возвращается в Россию

Спустя 7 лет китайская компания Haima возвращается на российский автомобильный рынок с кроссовером 8S и компактвэном 7X

Haima 8S станет самой доступной моделью бренда и будет оцениваться от 3 200 000 рублей. Кроссовер имеет сопоставимые габариты с Chery Tiggo 7 Pro Max: 4565/1850/1682 мм., а колесная база - 2700 мм. За Haima 7X попросят уже 3 600 000 рублей. Данная модель на российском рынке не будет иметь конкурентов. Автомобиль получил 7-местную компоновку салона, общие габариты составят: 4815/1874/1720 мм., а колесная база - 2860 мм.

Оба автомобиля оснащаются бензиновым турбомотором объемом 1,6 л., мощностью 195 л.с. и 293 Нм крутящего момента. Разница у моделей только в максимальной скорости. У кроссовера - 180 км/ч, а у компактвэна - 165 км/ч. Трансмиссия - 6-ступенчатый «автомат». Привод - передний.