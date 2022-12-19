Марка Polestar разработала электрический мопед

Модельную линейку марки Polestar пополнил электрический мопед. Двухколёсник под названием Makka Polestar разработан для бренда шведской фирмой Cake

В движение мопед приводится скромным электрическим моторчиком, который развивает четыре лошадиные силы. Максимальная скорость здесь составит всего лишь 45 километров в час. Емкость батареи – полтора киловатт-часа, что обеспечивает 50-километровый запас хода при полном заряде.

Если говорить о дизайне, то он выполнен в стилистике концепт-кара Polestar O2. Данный кабриолет публике показали еще в марте нынешнего года. Интересный факт – на момент презентации компания не думала создавать серийную версию машины, однако, концепт вызвал такой ажиотаж, что руководство Polestar приняло решение изменить свою политику и все-таки сделать товарные экземпляры новинки.