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19 дек 2022

Марка Polestar разработала электрический мопед

Марка Polestar разработала электрический мопед
Автор фото: фирма-производитель

Модельную линейку марки Polestar пополнил электрический мопед. Двухколёсник под названием Makka Polestar разработан для бренда шведской фирмой Cake

В движение мопед приводится скромным электрическим моторчиком, который развивает четыре лошадиные силы. Максимальная скорость здесь составит всего лишь 45 километров в час. Емкость батареи – полтора киловатт-часа, что обеспечивает 50-километровый запас хода при полном заряде.

Если говорить о дизайне, то он выполнен в стилистике концепт-кара Polestar O2.  Данный кабриолет публике показали еще в марте нынешнего года. Интересный факт – на момент презентации компания не думала создавать серийную версию машины, однако, концепт вызвал такой ажиотаж, что руководство Polestar приняло решение изменить свою политику и все-таки сделать товарные экземпляры новинки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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