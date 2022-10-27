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27 окт 2022

Марку DeLorean будут возрождать

Марку DeLorean будут возрождать

Опубликованы первые изображения возможного преемника знаменитого купе DeLorean DMC-12. Ранее собственный проект на эту тему уже представила фирма DeLorean Motor Company, однако эти эскизы принадлежат другой компании — DNG Motors

Занятно, но представители DNG Motors заявляют, что именно их компания может считаться единственным правопреемником оригинальной фирмы. Все потому, что основателем DNG Motors является дочь самого Джона Делориана. Впрочем, о спорах поговорим позже, а пока остановимся на самой машине.

Именоваться автомобиль будет DeLorean Model JZD (аббревиатура — это инициалы Джона Закари Делореана). Изображений интерьера пока нет, не озвучены и предполагаемые технические характеристики. Руководство DNG Motors обещает официально представить проект ближе к концу года. Зато внешний облик новинки можно рассмотреть буквально в деталях – сам силуэт приземистый и футуристичный, хотя присутствуют и некоторые визуальные отсылки к предшественнику, например, рифленая накладка на заднее стекло.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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