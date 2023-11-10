Maserati показала новую лимитированную версию MC20

Итальянская компания Maserati опубликовала изображения новой спецверсии купе MC20, которое получило названием Notte. Партия будет состоять из 50 экземпляров

Главный атрибут данной новинки - это полностью черный цвет кузова и салона. В компании говорят, что темные оттенки вдохновлены ночным блеском города и цветом гоночного трека. В создании нового экстерьера принимал участие экс-чемпион мира в гонках GT1 Андреа Бертолини. Есть даже название для такого цвета - Nero Essenza. Фирменный трезубец компании, 20-дюймовые колесные диски и вставки на дверях выполнены в цвете белого золота. Салон создан с использованием кожи алькантары в черном и темно-сером цветах. Спортивные сиденья прошиты желтой строчкой. Имеется ряд карбоновых вставок и табличка с надписью номера экземпляра.

В плане силовой установки никаких изменений нет. Maserati MC20 Notte, как и стандартная версия, оснащается бензиновым V6 объемом 3,0 л. Такой агрегат развивает 630 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” состави 2,9 с. Максимальная скорость - 325 км/ч.