Машины ГИБДД оснастят камерами видеофиксации

В 2023 году Госавтоинспекция планирует закупить для патрульных автомобилей мигалки, в которые будут встроены камеры автоматической фиксации нарушений.

В тестовом режиме данные устройства уже используются. Экипажи, оборудованные дорожными камерами, работают в Якутии, Смоленской области и Дагестане. На федеральном же уровне такая практика пока не используется.

К слову, функционал у камер достаточно обширный – контроль за скоростными лимитами, контроль за выездом на выделенную полосу. Скорее всего новые устройства оборудуют его и системой распознавания лиц.