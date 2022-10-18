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18 окт 2022

Машины ГИБДД оснастят камерами видеофиксации

Машины ГИБДД оснастят камерами видеофиксации
В 2023 году Госавтоинспекция планирует закупить для патрульных автомобилей мигалки, в которые будут встроены камеры автоматической фиксации нарушений. 
В тестовом режиме данные устройства уже используются. Экипажи, оборудованные дорожными камерами, работают в Якутии, Смоленской области и Дагестане. На федеральном же уровне такая практика пока не используется.
 
К слову, функционал у камер достаточно обширный – контроль за скоростными лимитами, контроль за выездом на выделенную полосу. Скорее всего новые устройства оборудуют его и системой распознавания лиц.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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