Депутаты сразу трех фракций внесли в Думу законопроект, разрешающий некоторым категориям семей использовать материнский капитал для покупки нового автомобиля

По словам самих депутатов, законопроект направлен на стимуляцию роли материнского капитала, путем предоставления некоторым категориям граждан права использовать его для покупки легкового автомобиля или погашения автокредита.

Под «некоторыми» категориями депутаты подразумевают многодетные семьи, а так же семьи, в которых воспитываются приемные дети или дети-инвалиды. Авторы инициативы считают, что именно этим категориям семей необходима такая поддержка. Впрочем, параллельно с этим в законопроекте прописано ограничение на продажу автомобиля, купленного на материнский капитал сроком на три года. Такая мера, по словам депутатов, позволит избежать мошеннических действий, когда материнский капитал будет попросту обналичен.

Замглавы комитета Госдумы по госстроительству Михаила Емельянова считает, что эти поправки не только поддержат граждан, но и обеспечат приток денег в автомобильную промышленность. Помимо этого в сопроводительной записке к законопроекту говорится о том, что новые поправки благотворно повлияют на все отрасли экономики, связанные с автомобилестроением, от дилеров до страховых компаний и производителей комплектующих.