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10 ноя 2022

Mazda прощается с Sollers

Mazda прощается с Sollers

Mazda Motor прекращает свою деятельность в России и продает долю в совместном предприятии Mazda Sollers российскому партнеру, то есть холдингу «Соллерс Авто».

«Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР) в пользу ПАО "Соллерс" — нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли» - приводит ТАСС официальное заявление компании.

Сообщается. Что сумма сделки составила символический один евро. В теории можно предположить, что японская компания может и вернуться обратно через некоторое время. Любопытно, но в совместном предприятии Mazda принадлежала ровно половина акций.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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