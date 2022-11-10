Mazda прощается с Sollers

Mazda Motor прекращает свою деятельность в России и продает долю в совместном предприятии Mazda Sollers российскому партнеру, то есть холдингу «Соллерс Авто».

«Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР) в пользу ПАО "Соллерс" — нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли» - приводит ТАСС официальное заявление компании.

Сообщается. Что сумма сделки составила символический один евро. В теории можно предположить, что японская компания может и вернуться обратно через некоторое время. Любопытно, но в совместном предприятии Mazda принадлежала ровно половина акций.