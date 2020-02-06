Mazda работает над созданием новой автомобильной платформы

Компания Mazda запатентовала рядный шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую автоматическую коробку. Патенты подтвердили работу инженеров марки над проектом новой платформы с продольным расположением двигателя

Интересно, что бензиновая «шестерка» станет развитием четырехцилиндрового двигателя Skyactiv-X, дебютировавшего на новой Mazda3. Вероятно, новые силовые агрегаты будут сочетаться с восьмидиапазонным «автоматом» и заднеприводной трансмиссией и дебютируют на Mazda6 четвертого поколения. Также известно, что концепция Large Architecture предусматривает возможность внедрения умеренных и заряжаемых гибридов, а также полного привода.

Между тем, Mazda впервые объявила о разработке новых рядных «шестерок» линейки Skyactiv-X с воспламенением топливной смеси от сжатия прошлой весной во время анонса ежеквартальных финансовых результатов. Интересно, что вся линейка моделей на платформе Large Architecture будет рассекречена до 2025 года.