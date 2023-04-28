McLaren разработает четырехместную модель

Данный производитель спорткаров остался одним из немногих, кто еще не выпустил четырехместной машины – Lamborghini, Ferrari, Aston Martin - все они уже представили машины подобного рода

К сожалению, представители McLaren не раскрывают никаких подробностей о новинке, заявляя лишь о старте ее разработки. То есть финальным продуктом может быть что угодно - и кроссовер, и четырехместный гран-турер (по аналогии с Porsche Panamera).

Гораздо больше внимания сейчас уделяется другой новинке – гиперкару, который станет преемником McLaren P1 – его выход уже намечен на 2026 год. Источники утверждают, что для гиперкара разработают новую силовую установку, которая окажется на 70% легче прежних и гораздо мощнее. Между тем, на вышеупомянутом P1 мотор развивал 916 лошадиных сил.