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28 апр 2023

McLaren разработает четырехместную модель

McLaren разработает четырехместную модель

Данный производитель спорткаров остался одним из немногих, кто еще не выпустил четырехместной машины – Lamborghini, Ferrari, Aston Martin -  все они уже представили машины подобного рода

К сожалению, представители McLaren не раскрывают никаких подробностей о новинке, заявляя лишь о старте ее разработки. То есть финальным продуктом может быть что угодно - и кроссовер, и четырехместный гран-турер (по аналогии с Porsche Panamera).

Гораздо больше внимания сейчас уделяется другой новинке – гиперкару, который станет преемником McLaren P1 – его выход уже намечен на 2026 год. Источники утверждают, что для гиперкара разработают новую силовую установку, которая окажется на 70% легче прежних и гораздо мощнее. Между тем, на вышеупомянутом P1 мотор развивал 916 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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