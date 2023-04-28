Mercedes-Benz будет поставлять в Россию китайские грузовики

Как известно, все российские активы Mercedes принадлежат ГК «Автодом», но марка осталась действующей и именно на ее юрлицо был заключен договор о партнерстве

Сотрудничество будет происходит с концерном Foton, а точнее его дочерним «крылом» - Forland. В рамках контрактных обязательств концерн поставит к нам различные шасси для грузовиков полной массой от 3,5 до 18 тонн. Правда есть один нюанс – доукомплектование кузовными надстройками будет производиться уже здесь – фургоны, платформы и многое другое будет производится российскими компаниями.

Как заявляют представители «Автодома» старт продаж намечен на вторую половину нынешнего года. Какой либо конкретики компания не предоставляет.