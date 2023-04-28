Автомобильный портал Motorpage
28 апр 2023

Mercedes-Benz будет поставлять в Россию китайские грузовики

Mercedes-Benz будет поставлять в Россию китайские грузовики
Автор фото: фирма-производитель

Как известно, все российские активы Mercedes принадлежат ГК «Автодом», но марка осталась действующей и именно на ее юрлицо был заключен договор о партнерстве

Сотрудничество будет происходит с концерном Foton, а точнее его дочерним «крылом» - Forland. В рамках контрактных обязательств концерн поставит к нам различные шасси для грузовиков полной массой от 3,5 до 18 тонн. Правда есть один нюанс – доукомплектование кузовными надстройками будет производиться уже здесь – фургоны, платформы и многое другое будет производится российскими компаниями.

Как заявляют представители «Автодома» старт продаж намечен на вторую половину нынешнего года. Какой либо конкретики компания не предоставляет.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Focus

Новый Ford Focus едва не провалил «лосиный тест»

28 апреля 2023
Haval M6

В Россию едет бюджетный Haval

28 апреля 2023

Honda разработала кресла с подвеской

28 апреля 2023
Volvo XC90 2020 салон

Volvo приостановила продажи EX90

27 апреля 2023

Автомобили BMW позволят управлять собой глазами

27 апреля 2023
Shelby Mustang Mach-E GT

Shelby выпустила свой первый электрокар

27 апреля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"
Hyundai Solaris - hyundai solaris (2020) два поколения — два больших… сходства
Вторичный рынок
23 апреля 2023

Hyundai Solaris
"Два поколения — два больших… сходства"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) очевидное невероятное
Тест драйв
16 апреля 2023

GAZ Соболь NN
"Очевидное невероятное"
Haval Dargo - haval dargo x (2022) чему равен «икс»
Тест драйв
12 апреля 2023

Haval Dargo
"Чему равен «икс»"

Написано новостей:

3 2 9 1 3