Mercedes-Benz EQE обошел своего «старшего брата» на лосином тесте

Испанские эксперты продолжают оценивать маневренность современных автомобилей, в частности, электрокаров. На этот раз в их руках оказалась новинка от Mercedes – модель EQE. И надо сказать, что выступление ее оказалось очень необычным

Напомним, что автомобиль получит зачет, если выполнит упражнение (объезд препятствия в рамках заданного коридора) на скорости в 77 километров в час – все, что ниже, будет автоматически снимать баллы. Собственно, Mercedes EQE идеально прошел испытание лишь на 74 километрах в час. Есть правда важны нюанс.

У Mercedes есть еще один электрокар – флагманская модель EQS. Она справилась с заданием даже хуже, чем вышеупомянутый EQE (72 километра в час). К слову, во время теста EQE эксперты сообщили, что, несмотря на сниженную скорость, машина продемонстрировала хорошую управляемость, а также корректную работу системы стабилизации.