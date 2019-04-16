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16 апр 2019

Mercedes-Benz GLB представили в Шанхае

Mercedes-Benz GLB представили в Шанхае
Автор фото: фирма-производитель

Пока автомобиль носит статус концепта, но через несколько месяцев он с минимальными изменениями пойдет в серийное производство. Модель дополнит существующую продуктовую линейку Mercedes-Benz и встанет на ступень выше GLA

Дизайн автомобиля можно в чем-то назвать грубым, однако, эта грубость отсылает  к классическому G-Class. Дух "Гелендвагена" можно разглядеть, в частности, в прямом угле наклона решетки радиатора, небольших по площади фарах и горизонтальных задних фонарях. Мужественности экстерьеру добавляют «зубастые» 17-дюймовые шины. Интересный факт- автомобиль позиционируется как компактный, но на самом деле по габаритам он сопоставим с Mercedes-Benz ML-Class первого поколения (W163) образца 1997 года.

Что касается техники, то GLB построен на платформе MFA2, которая также используется для A-, GLA- и CLA-Class. Демонстрационный образец GLB оснащен 2,0-литровым турбомотором M260 мощностью 221 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Он агрегатирован с 7-ступенчатой автоматизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода 4Matic. Интересно, что в серийной версии GLB будет представлен множеством различных версий, включая переднеприводные. Старт производства GLB намечен на лето нынешнего года.

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Drom, motor

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