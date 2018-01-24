Российское отделение Mercedes-Benz направило в Росстандарт уведомление о добровольном отзыве автомобилей шести моделей. Под сервисную кампанию подпали 6639 Mercedes-Benz А-/В-/С-/CLA-/GLA-/GLC-классов. Отзываемые автомобили были проданы у нас с 2012 по 2014 года.

Отзыв связан с подушками безопасности, но судя по описанию дефекта, речь не идет о злополучных подушках производства японской Takata. Причиной начала отзывной кампании в Mercedes-Benz называют возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. На отзываемых автомобилях будет выполнена проверка, и, при необходимости доработка рулевой колонки.

Дилеры проинформируют владельцев подпадающих под отзыв автомобилей, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.