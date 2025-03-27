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27 мар 2025

Mercedes-Benz предлагает до 500 000 евро свои сотрудникам за добровольное увольнение

Mercedes-Benz предлагает до 500 000 евро свои сотрудникам за добровольное увольнение
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz запускает крупную программу сокращения расходов, в рамках которой до 30 000 сотрудников могут покинуть компанию, получив щедрые выходные пособия. Автопроизводитель рассчитывает таким образом сэкономить 5 миллиардов евро к 2027 году

Согласно опубликованной информации, компания предлагает компенсации до 500 000 евро в зависимости от стажа, должности и зарплаты. Например, 55-летний бригадир с 30-летним стажем (зарплата 9 000 евро/мес) может рассчитывать на почти полмиллиона евро, а 45-летний клерк с 20-летним опытом (7 500 евро/мес) — на более 300 000 евро. Даже молодые сотрудники в возрасте около 35 лет с зарплатой 6 000 евро/мес получат до 100 000 евро. Глава Совета рабочих Эргун Люмали подчеркнул, что сокращения будут добровольными.

Руководство Mercedes-Benz объясняет вынужденные меры сложной ситуацией на рынке. Больше всего трудностей компания испытывает из-за конкуренции с китайскими автопроизводителями и в самой Поднебесной также продажи автомобилей бренда сильно упали. Кроме того, Mercedes-Benz планирует значительно сократить издержки на производство будущих электромобилей.

При написании новости использовалась информация:
dimsumdaily

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