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23 апр 2018

Mercedes-Benz снова отзывает автомобили в России

Mercedes-Benz снова отзывает автомобили в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz все продолжает и продолжает выявлять на российском рынке дефектные автомобили, на которые установлены рулевые колонки с заводским браком.

«Врожденный» дефект уже привел к двум отзывам в марте (12 371 и 4419 автомобилей), феврале (1480 автомобилей) и январе (6639). Кроме того, Infiniti отзывала Q30 и QX30, построенные на мерседесовской платформе (447 автомобилей).

Нынешний отзыв самый крупный в этой истории: 24 763 автомобиля Mercedes-Benz A-, B-, C-классов, седаны CLA и кроссоверы GLA, GLC. Они были проданы в нашей стране с 2014 по 2017 годы.

В уведомлении, направленном компанией в Росстандарт, говорится о том, что сервисная кампания организована для проверки и возможной доработки рулевой колонки. Дефект связан с тем, что провода в рулевой колонке проложены таким образом, что их изоляция может перетереться. В результате может произойти электростатический разряд, который приведет к срабатыванию водительской подушки безопасности.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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