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19 мар 2019

Mercedes-Maybach готовит кроссовер

Mercedes-Maybach готовит кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Maybach планирует представить свой первый серийный кроссовер до конца 2019 года. Ожидается, что премьера автомобиля состоится на специальном мероприятии в Китае, сообщает. Продажи машины должны начаться в начале следующего года

На данный момент, информации об автомобиле сравнительно немного. Известно, что кроссовер построят на базе существующего Mercedes-Benz GLS третьего поколения. Машина получит бензиновый двигатель V6 с отдачей в 560 лошадиных сил. Что касается остальных технических характеристик новинки, то они пока держатся в секрете.

Производство новинки наладят на заводе Mercedes в Алабаме (США). Сейчас на этом предприятии собираются модели GLS, GLE и GLE Coupe. Продажи машины должны начаться в начале следующего года. Ее основными соперниками на рынке будут Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. Ожидается, что начальная стоимость кроссовера составит около 200 000 долларов.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Российская Газета

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