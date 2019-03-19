Mercedes-Maybach готовит кроссовер

Компания Mercedes-Maybach планирует представить свой первый серийный кроссовер до конца 2019 года. Ожидается, что премьера автомобиля состоится на специальном мероприятии в Китае, сообщает. Продажи машины должны начаться в начале следующего года

На данный момент, информации об автомобиле сравнительно немного. Известно, что кроссовер построят на базе существующего Mercedes-Benz GLS третьего поколения. Машина получит бензиновый двигатель V6 с отдачей в 560 лошадиных сил. Что касается остальных технических характеристик новинки, то они пока держатся в секрете.

Производство новинки наладят на заводе Mercedes в Алабаме (США). Сейчас на этом предприятии собираются модели GLS, GLE и GLE Coupe. Продажи машины должны начаться в начале следующего года. Ее основными соперниками на рынке будут Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. Ожидается, что начальная стоимость кроссовера составит около 200 000 долларов.