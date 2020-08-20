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20 авг 2020

Мичиган идет навстречу автопилотам

Мичиган идет навстречу автопилотам

В Мичигане выделят полосу шоссе для машин с автопилотом. Даешь дорогу машинам без водителя!

Выделенная полоса для машин с автопилотом длиной 40 миль (64,4 километра) свяжет Детройт с его пригородом Энн-Арбор, сообщает портал Michigan Business. Проект реализуют власти штата Мичиган и компания Cavnue, одна из фирм гиганта Google. Участие в его создании и тестировании примут марки Ford, GM, BMW, Honda, Toyota, а также компания Waymo.

Маршрут также пройдёт по территории самого Детройта, связав аэропорт, центральный вокзал и университет. Сначала по нему пустят общественный транспорт и «шеринговые» машины. Затем к ним присоединятся грузовики и частные автомобили. Идея проекта состоит не только в возможности тестирования систем автономного вождения, но и в улучшении транспортного сообщения в регионе за счёт быстрого и безопасного движения практически без влияния человеческого фактора.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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