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12 дек 2017

Минэкономики хочет увеличить утильсбор на 87-125 процентов

Минэкономики хочет увеличить утильсбор на 87-125 процентов

Минэкономики предложило резко увеличить в 2018 году утилизационный сбор на автомобили. На легковые ведомство хочет его поднять на 87-125% в зависимости от мощности двигателя. Участники рынка заявили о том, что все иномарки без исключения подорожают.

Утилизационный сбор был введен после вступления России в ВТО. Изначально его платили только импортеры автомобилей, а локальные производители были освобождены от его уплаты. Однако после иска в суд ВТО, властям пришлось распространить его на всех автопроизводителей. Те, кто имеют сборочные производства в России получают из федерального бюджета субсидии на НИОКР, социальные программы и пр., являющиеся завуалированной компенсацией утильсбора. Однако у большинства иностранных автопроизводителей в гамме присутствуют автомобили, как собираемые у нас в стране, так и ввозимые из-за рубежа.

В Минэкономики не стали опровергать достоверность информации газеты «КоммерсантЪ», ограничившись лишь информацией о том, что на грузовые автомобили утильсбор планируется поднять на 15-40%, а средневзвешено он вырастет на 15-17,5%.

Большинство автопроизводителей говорят о том, что финансовая нагрузка на них вырастет, а значит они будут вынуждены переложить по крайней мере часть своих потерь на потребителей. В случае принятия предложения Минэкономики цены на новые легковые автомобили вырастут на 15-17% только за счет повышения ставок утильсбора.

При этом большинство из них говорит о том, что Россия только теряет увеличивая утильсбор: количество импортируемых в страну автомобилей уменьшается, а значит снижаются поступления от пошлин, акцизов, сборов и НДС.
 

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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