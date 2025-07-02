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2 июл 2025

Минпромторг планирует обязать автопроизводителей использовать российские комплектующие

Минпромторг планирует обязать автопроизводителей использовать российские комплектующие
Автор фото: из открытых источников

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил, что Минпромторг рассматривает возможность ввести обязательное использование российских компонентов при сборке автомобилей на территории страны

По словам главы Минпромторга, государство заинтересовано в том, чтобы иностранные игроки не только организовывали производство в стране, но и использовали при этом отечественные материалы и компоненты. Главным образом речь идет о китайских автопроизводителях, которые активно заходят на российский рынок.

Одним из направлений локализации может стать переход на российскую кузовную краску. Сейчас большая часть используемых лакокрасочных материалов импортного происхождения. Также министерство намерено расширить перечень комплектующих, за использование которых автопроизводители смогут получать дополнительные баллы по системе оценки локализации. В частности, рассматривается включение полимерной продукции.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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