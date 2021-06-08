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8 июн 2021

Минпромторг поддержит производителей автокомпонентов.

Минпромторг поддержит производителей автокомпонентов.

Министерство планирует обеспечивать особыми грантами компании, чье производство развернуто на просторах нашей страны.

"Механизм предполагает предоставление льготных займов в размере от 50 млн рублей по ставке 1% годовых на срок до 60 месяцев"- приводит ТАСС сообщение министерства. В целом такие меры господдержки направлены на привлечение внимания компаний к освоению производства в России, а не импорту продукции из за рубежа.

«Федеральная поддержка обеспечит финансовый рычаг для запуска проекта и сделает для компаний экономически более целесообразным перенос производственных площадок на территорию России, а не прямой импорт автокомпонентов», — заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Все займы могут быть направлены на закупку оборудования и лицензий для производства.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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