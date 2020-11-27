Минпромторг пообещал, что машины подорожают

Денис Мантуров также рассказал о господдержке на будущий год и заявил о подорожании автомобилей

9 млрд рублей, которые уже предусмотрены для поддержки льготного автокредитования в будущем году, должно хватить на полгода, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в большом интервью ТАСС. «Мы традиционно исходим из того, что, запуская программу спроса, будем мониторить ситуацию и принимать своевременно решение для того, чтобы рынок и производство правильно почувствовали те меры поддержки, которые оказываются со стороны правительства. Поэтому у нас, в первую очередь, задача поддержать производство. Прогнозы по следующему году должны быть более позитивными», — отметил чиновник.

На вопрос, насколько подорожают автомобили в будущем, он ответил, что ему кажется, увеличение стоимости должно быть в «пределах инфляции». Продажи автомобилей за девять месяцев снизились на 13%, производство — на четверть. При этом сейчас дилеры также говорят о дефиците автомобилей и предрекают подорожание.