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6 авг 2018

Минпромторг придумал ЕГЭ для автопроизводителей

Минпромторг придумал ЕГЭ для автопроизводителей

Минпромторг хочет пересмотреть оценку локализации производства автомобилей в России. Сегодня она вычисляется по сложной схеме в процентах, а автопроизводители заносят в нее создание рабочих мест, оплату электроэнергии и налоги

Ведомство же хочет оценивать локализацию в баллах, которые будут присваиваться за использование местного сырья, локализацию сборочных операций, использование комплектующих российского производства.

Например, за производство двигателя или коробки передач производитель получит 20 баллов. При этом для получения государственных льгот нужно будет набрать не менее 100 баллов. А с 2025 года эту планку планируется поднять до 150 баллов.

Автопроизводители уже назвали новые условия слишком жесткими и трудновыполнимыми. Неофициально в компаниях говорят, что Минпромторг хочет отрезать производителей от господдержки, так как чтобы набрать 100 баллов необходимо выполнить все условия, что практически невозможно даже для заводов по производству отечественных автомобилей Lada и УАЗ. Кроме того, новые требования не учитывают экономическую целесообразность, говорят автопроизводители. Например, локализация производства двигателей обоснована при объемах не менее 50 тыс. автомобилей в год. Это выполнимо для легковых автомобилей и практически недосягаемо для производителей грузовиков.

В правительстве уже заявили, что новая система будет обсуждаться с представителями бизнеса и, скорее всего, будет скорректирована.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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