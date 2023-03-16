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16 мар 2023

Минпромторг прогнозирует рост авторынка

Минпромторг прогнозирует рост авторынка

В течение 2023 года продажи новых автомобилей в России увеличатся на 30 процентов. Такое предположение высказал глава Минпромторга, Денис Мантуров

«По автопрому — это гадание на кофейной гуще, когда это начало года. Могу сказать, что будет, естественно, больше, чем в прошлом году. По понятным причинам, потому что мы наращиваем объем производства при сохранении импорта. Поэтому прогнозы можно будет давать чуть позже, но мы говорили в прошлом месяце о том, что это будет процентов на 30 точно больше, чем прошлый год» - цитирует министра ТАСС.

Между тем, по данным "Автостата", за прошлый год было продано порядка 620 тысяч автомобилей (626281). Если учитывать прогноз Минпромторга, то продажи могут достичь отметки в 800 тысяч.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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